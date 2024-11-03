Milyonların gözü ekim ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistlerden çarpıcı tahmin

03 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:01

Milyonlarca çalışanı, memuru ve emeklinin maaş zammını etkileyecek olan ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına saatler kaldı. TÜİK kritik ekim ayına ait enflasyon verilerini yarın açıklayacak. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan tahminler de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ekonomistlerin enflasyon tahminleri...

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Milyonlarca çalışan ve emekli, Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını merakla beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu veriler, maaş artışları açısından kritik olan 4 aylık enflasyon farkını da netleştirecek.

Ekim enflasyon verisi öncesinde çeşitli kuruluşlar beklentilerini anket sonuçlarıyla paylaştı.

AA FİNANS ANKETİNE GÖRE EKİM ENFLASYONU YÜZDE 2,46

Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomiste göre, ekim ayında enflasyonun yüzde 2,46 artması bekleniyor. Bu artışla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 47,98 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Böylece, 4 aylık enflasyon farkının yüzde 11,60 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

FOREKS'İN ANKETİNE GÖRE EKİM ENFLASYONU YÜZDE 4,28

Foreks Haber tarafından yapılan ve 17 ekonomistin katıldığı ankette ise ekim ayı enflasyonu için yüzde 4,28 oranında bir artış tahmin edildi. Foreks'in bu beklentisine göre yıllık enflasyonun yüzde 62,52 seviyesine ulaşması bekleniyor.

BLOOMBERG HT ANKETİNE GÖRE EKİM ENFLASYONU YÜZDE 2,5

Bloomberg HT'nin 19 kurumun katılımıyla düzenlediği ankette ise ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,5 olarak tahmin edildi. Bu oran yıllık enflasyonun yüzde 48 civarında olacağına işaret ederken, 4 aylık enflasyon farkının ise yüzde 11,64 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisi, Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak ve milyonlarca vatandaş bu verinin sonuçlarını yakından takip ediyor.