Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni düzenleme milyonlarca vatandaşın gündeminde. TBMM'ye sunulan torba kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi hedefleniyor. Teklifin yasalaşması halinde geçmiş dönemden kalan prim borçlarıyla birlikte bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının da tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 2,2 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme; özellikle gelir testi yaptırmadığı için borcu birikenleri, işsiz kaldığı dönemde GSS prim borcuyla karşılaşanları ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Ancak düzenlemenin kapsamı kadar, kapsam dışında kalan dönem de merak konusu. 2017 öncesi borçların silinmesi halinde 2017 ve sonrasında biriken GSS prim borçlarına ne olacak? Daha önce borcunu ödeyen vatandaşlara iade yapılacak mı? Borçların silinmesi için SGK'ya başvuru yapmak gerekecek mi? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada GSS borç affının kapsamını, kimlerin yararlanabileceğini ve vatandaşların dikkat etmesi gereken ayrıntıları tek tek anlattı.

"DÜZENLEMEDEN HERHANGİ BİR GÜVENCESİ VE MADDİ DURUMU OLMAYAN VATANDAŞLAR FAYDALANACAKTIR"

Düzenlemenin yaklaşık 2,2 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Yılmaz, özellikle herhangi bir sosyal güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanacağını ifade etti.

Emin Yılmaz, GSS sisteminin geçmişine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Genel sağlık sigortası 2008 yılında 5510 nolu yasa ile hayatımıza girmiş, ilk defa 2012 yılında uygulamaya başlanmıştır. 31.12.2016 bu tarih dahil geriye dönük olarak GSS prim borçlarının silinmesi planlanmaktadır. Düzenlemeden herhangi bir sosyal güvencesi ve maddi durumu olmayan vatandaşlar faydalanacaktır. Geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 2.2 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini söyleyebiliriz."

SGK'YA GİTMEDEN BORÇLAR SİLİNECEK

Yılmaz, teklifin yasalaşması halinde vatandaşların SGK'ya gitmesine gerek kalmadan belirtilen döneme ait borçların sistem üzerinden otomatik olarak silinmesinin öngörüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kanun teklifi yasalaştıktan sonrası belirtilen tarih itibari ile GSS prim borçları, cezaları faizleri tahsilinden vazgeçilecektir. Borçların silinmesi sistemden otomatik olarak silineceğini ilgili vatandaşlarımızın SGK gitmelerine gerek olmayacaktır."

2017 SONRASI GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

GSS borç düzenlemesinde en çok merak edilen başlıklardan biri de 2017 ve sonrasında biriken prim borçları. Milyonlarca kişinin yanıtını aradığı soruya açıklık getiren Emin Yılmaz, mevcut teklifin yalnızca 2017 öncesindeki borçları kapsadığını, sonraki dönem için herhangi bir af düzenlemesinin gündemde olmadığını belirtti.

Yılmaz, 2017 sonrası borçların tamamen ortadan kalkmadığını, ancak ödeme kolaylığı kapsamında taksitlendirme imkânı bulunduğunu hatırlattı:

"Düzenleme 2017 öncesini kapsamaktadır. Sonrası ile ilgili kamuoyuna yanşayan herhangi bir af veya farklı bir detay yoktur. Fakat şunu söyleyebiliriz. Tüm kamu borçları ile alakalı 6183 Amme alacakları kanunu doğrultusunda tecil faizi eklenerek taksitlendirip ödeme imkanı her zaman mevcut. Hatta hiç gelir testi yaptırmadıysanız Kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları bünyesinde gelir testine girmenizi tavsiye ederim. Orada da hane içi kişi başı gelir asgari net ücretin 3 te 1 inin altında ise eski tabirle yeşil kartlı yeni tabirle ise GSS'den muaf olacağınızı bilmeniz gerekli."

GEÇMİŞTE GSS BORCUNU ÖDEYENLERE PARA İADESİ YAPILACAK MI?

Düzenlemenin geçmiş dönem borçlarını kapsaması, daha önce GSS prim borcunu ödeyen vatandaşların da iade alıp alamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Bu konuda beklentileri netleştiren Emin Yılmaz, geçmişte ödeme yapanlara herhangi bir geri ödeme yapılmayacağını belirtti:

"Geçmiş dönemde GSS borcunu ödeyen vatandaşlarımız için herhangi bir mahsup ve iade söz konusu olmayacaktır."

"DEVLET HASTANELERİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE BAĞLI HASTANELER DAHİL KÜÇÜK BİR KATILIM PAYI ÖDEYEREK HİZMETTEN FAYDALANILABİLİR"

GSS prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çeken vatandaşlar için de önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Mevzuat kapsamında en az 60 günlük GSS prim borcu bulunanların sağlık aktivasyonunda sorun yaşanabildiğini belirten Yılmaz, 2026 yılı sonuna kadar borçlu vatandaşların belirli kamu sağlık kuruluşlarından yararlanabilmesine yönelik düzenlemeyi hatırlattı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen uygulama kapsamında 31 Aralık 2026 tarihine kadar GSS prim borcu bulunan vatandaşların devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden katılım payı ödeyerek sağlık hizmeti alabileceğini ifade etti:

"Mevzuat gereğince en az 60 günlük yani 2 aylık GSS prim borcunuz varsa sağlık aktivasyonunuz olmaktadır. Buradaki düzenleme sadece 2017 yılından sonraki dönemleri kapsamamaktadır. Yalnız şöyle bir detay belirtmek isterim. Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı kararnamesine göre 31.12.2026 yılına kadar GSS borcu olan vatandaşlarımızın devlet hastanesi, şehir hastanesi, devlet üniversitesine bağlı hastaneleri dahil olmak üzere küçük bir katılım payı ödeyerek ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler."

"AİLE EVİNDE YAŞAYAN İŞSİZ GENÇ GSS BORÇLARI NEDENİYLE İCRALIK OLUP İŞE BAŞLAMADAN SİCİLİ ZARAR GÖRÜR"

GSS sisteminde en fazla tartışılan konulardan biri de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerin prim yükümlülüğü.

Ailesiyle yaşayan, henüz düzenli bir geliri bulunmayan ve iş arayan gençler, gelir testi sonucuna göre GSS primi ödemek zorunda kalabiliyor. Üstelik bu borçlar zaman içerisinde birikerek ciddi bir mali yük oluşturabiliyor.

Emin Yılmaz, gençlerin hangi şartlarda GSS primi ödemek zorunda kaldığını ve gelir testi sınırını örnek hesaplamayla anlattı:

"Mevzuat şu şekilde 18 yaşına kadar lise dengi, 23 yaşına kadar üniversite öğrencileri yasal düzenlemeden dolayı devlet güvencesindeler. Sonra mezun oldukları takdirde 2 yıl daha eklenmektedir 20 ve 25 olmaktadır. Eğer iş bulamayıp çalışamazsanız yani hiçbir sosyal güvenceniz yoksa gelir testine girmeniz gerekli. Orada da hane içi kişi başı gelir asgari net ücretin 3’te 1’inden az ise 28.075,50 / 3 = 9.358,50 TL altında ise prim çıkmamaktadır. Ancak belirtilen rakamın üzerinde ise brüt asgari ücretin 33.030,00 TL'nin yüzde 6'sı kadar 1.981,80 TL aylık olarak prim yükü gelmektedir.

Örnekleyerek anlatacak olursak üniversiteyi yeni bitirmiş çalışmayan bir gencimiz emekli olan anne ve babası ile birlikte yaşamaktadır. Ebeveynlerine ait yaşadıkları evi ve arabası olduğunu ailenin başka da gelirleri olmadığını düşünelim. Dolayısıyla bu kardeşimizin gelir testine girse bile kişi başı sınır rakam olan belirtilen rakamın üzerinde çıkacağı için ve hala anne ve babasının eline baktığından dolayı, yetişkin bir insan için tamamen bunun zul olacağını düşünmekteyim.

Hatta bu kendi hanesine borç yazıldığından dolayı icralık bile olup işe başlamadan sicili zarar görecektir. Genelde hastalık ve tedavi gençlikte değil yaşlılıkta olur, bu sebepten dolayı kullanmadığı sağlık hizmetinin ücretini ödemekte pek hakkaniyetli olmayacaktır. Yasal bir düzenleme ile bunun düzeltilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum."