Mini gram altın kapış kapış gidiyor! Kuyumculardan yatırımcıya çok kritik uyarı

ARTIK KUYUMCU VİTRİNLERİNE ÇIKTI

Daha önce ağırlıklı olarak online platformlarda satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi. Kuyumcular, talepteki artış nedeniyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her geçen ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.

