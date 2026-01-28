Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mini gram altın kapış kapış gidiyor! Kuyumculardan yatırımcıya çok kritik uyarı

Ocak 28, 2026 08:42
1
Ons ve gram altın fiyatları

Ons ve gram altın fiyatlarının tarihi zirveyi görmesiyle tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Kuyumcuların vitrininde yer almaya başlayan mini gram altın artık kapış kapış satılıyor.

2
mini gram altın

Ons altının 5 bin doları aşması ve gram altının 7 bin liranın üzerine çıkmasıyla birlikte, tüketiciler küçük ve erişilebilir seçeneklere yönelmeye başladı. Son dönemde 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
 

3
mini gram altın

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, güncel piyasa şartlarında 0,10 gram altın yaklaşık 1.550 TL’den, 0,25 gram altın 2.550 TL’den, 0,50 gram altın ise 4.400 TL’den alıcı buluyor. Büyük meblağlar ayırmakta zorlanan tüketiciler, bu fiyat aralıklarını “daha yönetilebilir” bulurken, küçük gramajlı altınlar hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih ediliyor.
 

4
küçük gram altın

KÜÇÜK YATIRIMCININ DA TERCİHİ MİNİ

Bir kuyumcu esnafı “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle yeni eğilimi özetliyor. 
 

5
Mini gram altınlar

Mini gram altınlara artan talep yalnızca düğün alışverişiyle sınırlı değil. Küçük yatırımcılar da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yapmayı tercih ediyor. Finans çevreleri, bu yaklaşımı “parça parça biriktirme modeli” olarak tanımlıyor. Özellikle sabit gelire sahip bireyler, yüksek gram fiyatları karşısında birikim yapmaktan vazgeçmek yerine daha küçük adımlarla tasarruf etmeyi sürdürüyor.
 

6
kuyumcu

ARTIK KUYUMCU VİTRİNLERİNE ÇIKTI

Daha önce ağırlıklı olarak online platformlarda satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi. Kuyumcular, talepteki artış nedeniyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her geçen ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.
 

7
KUYUMCULARDAN KRİTİK UYARI

KUYUMCULARDAN KRİTİK UYARI GELDİ

Kuyumcular ise artan ilgiye rağmen tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, özellikle küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur.
 

8
DARPHANE BASMIYOR

DARPHANE BASMIYOR

Kuyumcu esnafı 0,10 gramlık altınların satışının yasak olup olmadığı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: İnternette satılan 0,10 gram altınların büyük kısmı zaten yatırımlık ürün olarak sunulmuyor.

9
küçük gram altın

Ama insanlar gram fiyatı arttığı için alıp kenara atıyorlar. Firmalar bunları genelde ‘mini altın’, ‘hatıra altını’ ya da ‘hediyelik altın’ gibi ifadelerle pazarlıyor. Bu ürünlerin çoğu Darphane basımı değil. Özel rafineriler ya da özel firmalar tarafından üretiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.