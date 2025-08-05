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 | Bengü Sarıkuş

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

Mal varlığından çok borcu olan bir kişinin mirasçısı mirası reddedebilir. Mirası reddetmek, sosyal güvenlik haklarından yararlanmayı engellemez. Reddi miras yapmış kişilerin dul ve yetim aylıklarına, ölen kişinin borcundan dolayı haciz konulamaz. İşte reddi miras sonrasında haklarınız...

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Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:42

Mirası reddetmek, haklarından yararlanmayı engellemez. Varlığından çok borcu bulunan kişiden kalan mirası reddeden dul eş ile hak sahibi çocukları dul ve yetim aylığı alabilirler. Mirasın reddedilmiş olması ölüm aylığı alınmasına engel teşkil etmez. Reddi yapmış kişilerin dul ve yetim aylıklarına, ölen kişinin borcundan dolayı haciz konulamaz. Kendi borçlarından dolayı haciz konulabilmesi için ise yazılı onay vermiş olmaları gerekir.

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

Medeni Kanun uyarınca, mal varlığından çok borcu bulunan kişilerin mirasçıları, mirası reddedebilir. Mirası reddetmek için mirasın bulunduğu yerin sulh mahkemesine üç ay içinde başvuru yapılmalıdır. Üç aylık süre yasal mirasçılar açısından miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten, vasiyetname ile mirasçı atanmış kişiler için ise bu durumun kendilerine resmen bildirildiği tarihten başlar.

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

REDDİ MİRAS YAPANLAR EMEKLİ AYLIĞI, KIDEM TAZMİNATI, ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

Borcu malvarlığından çok olarak hayatını kaybeden kişi kamu görevlisi olup çalışmaya devam ederken vefat etmişse, mirası reddetmiş “hak sahipleri” emekli ikramiyesini alabilir. “Hak sahibi” ifadesi ile ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanan kişiler kastedilmektedir. Görevde iken ölen kamu görevlilerinden kalan emekli ikramiyeleri, ölüm aylığı alma hakkı bulunan kişilere ödenir. Örneğin, ölen kişinin eşi ve üç çocuğundan sadece eşi ve 1 çocuğu dul yetim aylığı alıyorsa ikramiye bu kişilere ödenir, ölüm aylığı almayan diğer 2 çocuk emekli ikramiyesinden pay alamaz. Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı alma hakkı bulunan kişi yoksa kimseye ödenmez.

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

Miras bırakan kişi emeklilik dilekçesini verdikten sonra ikramiyesini alamadan vefat etmişse, bu durumda ikramiye “sosyal güvenlik hakkı” olmaktan çıkıp miras hukukunun alanına girer. Miras kabul edilerek terekeye dahil edilir. Terekeye dahil edilen emekli ikramiyesini, reddi miras yapmış aile fertleri alamazlar.

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

İş Kanununa tabi olarak SSK’lı (4/a) çalışanların ölümü halinde ise miras olarak kabul edilip terekeye dahil edilir. Reddi miras yapmış kişiler, terekeye dahil edilen kıdem tazminatından hak iddia edemezler.

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

ÖLMEDEN ÖNCE ÖDEME ACZİNE DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞ KİŞİLER İÇİN REDDİ MİRAS DAVASI ZORUNLU DEĞİL

Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2018 yılında verdiği karara göre (Esas No: 2017/438, Karar No: 2018/770) ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş kabul edilir. Kararda, bunun zımni ret anlamına geldiği, ölenin borçları varlıklarından fazla ise yaşam deneyimlerinin bu mirasın reddedileceğini gösterdiği, dolayısıyla mirasçıların başvuru külfetine girmeden mirası reddetmelerinin mümkün olduğu kaydedildi.

Mirası reddeden aylık alabilir! Emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve ölüm aylığı haklarınız ne olacak?

BAĞ-KUR’LUNUN MİRASÇILARI PRİM BORCUNU ÖDEYEREK AYLIK BAĞLATABİLİR

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lulara aylık bağlanmıyor. Ancak, ölen BAĞ-KUR’lunun hak sahipleri prim borcunu kendileri ödeyerek ölüm aylığı bağlatabiliyorlar. Ölen kişinin borcundan dolayı reddi miras yapmış olanlar da prim borcunu ödemek suretiyle ölüm aylığı alabiliyorlar.

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ETİKETLER
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#Ölüm Aylığı
#Ekonomi
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