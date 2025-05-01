Ticaret Bakanlığı tarafından mısır ithalatı için yeni karar yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu tarihe kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak." denildi.



Kararın mısırda arz güvenliği ve fiyat istikrarının devamının sağlanması için alındığını duyurdu. Açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla sona erecek mısır ithalatında gümrük vergisinin yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edeceği belirtildi.