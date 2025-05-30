Mobil bankacılıkta yeni dönem! IBAN ile para gönderme değişti: EFT, Havale, FAST artık böyle işleyecek

Mobil bankacılıkta yeni dönem başlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil bankacılığın kullanımı da arttı. Bankalar hem güvenliği hem de kullanıcı konforunu artırmak için uygulamalarına “Ödeme İste” gibi yenilikçi bir özellik entegre etti.
Yapılan resmi duyurunun ardından bankalar, dijital hizmetlerine yeni bir özellik ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi. Artık tüm bankaların mobil uygulamalarında
yer alan “Ödeme İste” özelliği, IBAN üzerinden yapılan para transferlerine hem hız hem de güvenlik kazandırıyor.
Haber Global’de yer alan habere göre,bu yenilikle birlikte kullanıcılar FAST, EFT ya da havale yöntemleriyle IBAN numarası girerek ödeme yapmak yerine, karşı tarafın gönderdiği talebi onaylayarak işlemi tamamlayabiliyor. Bu sayede hem zaman kaybı önleniyor hem de rakam karışıklığı gibi hataların önüne geçiliyor.
Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kullanılabilen sistem oldukça kolay işliyor:
“Ödeme İste” özelliği sayesinde para transferi işlemleri hem daha güvenli hale geliyor hem de kullanıcıların işlem süresinden tasarruf etmesi sağlanıyor. Özellikle IBAN yazım hataları gibi sorunların önüne geçen bu sistem, dijital bankacılığın kullanım kolaylığına yeni bir katkı sunuyor.