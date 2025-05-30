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 | İrem Çınar

Mobil bankacılıkta yeni dönem! IBAN ile para gönderme değişti: EFT, Havale, FAST artık böyle işleyecek

Mobil bankacılıkta yeni dönem başlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil bankacılığın kullanımı da arttı. Bankalar hem güvenliği hem de kullanıcı konforunu artırmak için uygulamalarına “Ödeme İste” gibi yenilikçi bir özellik entegre etti.

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KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:00

Yapılan resmi duyurunun ardından bankalar, dijital hizmetlerine yeni bir özellik ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi. Artık tüm bankaların mobil uygulamalarında

yer alan “Ödeme İste” özelliği, IBAN üzerinden yapılan para transferlerine hem hız hem de güvenlik kazandırıyor.

Haber Global’de yer alan habere göre,bu yenilikle birlikte kullanıcılar FAST, EFT ya da havale yöntemleriyle IBAN numarası girerek ödeme yapmak yerine, karşı tarafın gönderdiği talebi onaylayarak işlemi tamamlayabiliyor. Bu sayede hem zaman kaybı önleniyor hem de rakam karışıklığı gibi hataların önüne geçiliyor.

Mobil bankacılıkta yeni dönem! IBAN ile para gönderme değişti: EFT, Havale, FAST artık böyle işleyecek

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kullanılabilen sistem oldukça kolay işliyor:

  • Para talep eden kişi, almak istediği tutarı girerek “Ödeme İste” seçeneğine tıklıyor.
  • Bu talep, ödemeyi yapacak kişiye bir bildirim olarak gönderiliyor.
  • Bildirimi onaylayan kişinin hesabından belirlenen miktar otomatik olarak çekilerek talep sahibinin hesabına aktarılıyor.
Mobil bankacılıkta yeni dönem! IBAN ile para gönderme değişti: EFT, Havale, FAST artık böyle işleyecek

“Ödeme İste” özelliği sayesinde para transferi işlemleri hem daha güvenli hale geliyor hem de kullanıcıların işlem süresinden tasarruf etmesi sağlanıyor. Özellikle IBAN yazım hataları gibi sorunların önüne geçen bu sistem, dijital bankacılığın kullanım kolaylığına yeni bir katkı sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

En hızlı para transferi hangisi?
FAST, en hızlı para transferi hangisi sorusunun doğru cevabıdır çünkü FAST aracılığıyla yaptığınız işlemler çok kısa süre içinde tamamlanır.
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#Ekonomi
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