Mobil bankacılıkta yeni dönem: Sistem değişiyor

Mobil bankacılıkta para transferi yapanları ilgilendiren kritik bir değişiklik yürürlüğe girdi. Artık işlemler eskisi kadar kolay olmayacak; her transferde ek bir onay şartı aranacak.

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalarda geçerli olmaya başlayan yeni sistem kapsamında, para transferlerinde artık SMS ile onay süreci zorunlu hale geldi. Uygulama sayesinde, kullanıcıların hesapları üzerinden izinsiz işlem yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ARTIK SADECE IBAN YETMEYECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, kullanıcılar sadece IBAN bilgisi girerek işlem yapamayacak. Her para transferi işlemi, kullanıcının bankaya kayıtlı cep telefonuna gönderilen bir SMS doğrulama kodu ile onaylanacak. Bu yöntem, hesap bilgileri ele geçirilmiş olsa bile, dolandırıcının işlem gerçekleştirmesini engelleyecek bir güvenlik duvarı görevi görecek. BDDK'nın açıklamasına göre, bu sistemin temel amacı kullanıcıların parasal işlemlerini daha güvenli hale getirmek ve dijital bankacılıkta yaşanan mağduriyetleri en aza indirmek.

AŞAMALI GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Yeni güvenlik uygulamasının tüm bankalara yayılması süreci ise aşamalı olarak ilerleyecek. BDDK’nın belirlediği takvim doğrultusunda, bazı bankalar yeni sistemi devreye alırken diğer bankalar da altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kademeli geçişle birlikte, kısa sürede tüm bankacılık sisteminde SMS onaylı para transferi döneminin yaygınlaşması bekleniyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI KORUYUCU KALKAN

Mobil bankacılık kullanıcılarının sıkça maruz kaldığı dolandırıcılık yöntemleri, özellikle hesap bilgilerini ele geçirmeye yönelik saldırılarla gerçekleşiyor. Yeni uygulama sayesinde, yalnızca bilgilerin ele geçirilmesi yeterli olmayacak; ikinci bir adım olarak cep telefonuna gelen onay kodunun girilmesi gerekecek. Bu durum, kötü niyetli kişilerin işlem gerçekleştirmesini neredeyse imkânsız hale getirerek dolandırıcılık riskini ciddi ölçüde azaltacak.

IBAN İLE TRANSFER YAPANLAR İÇİN UYARI

Yeni sistemle birlikte, IBAN üzerinden para transferi yapan kullanıcıların daha dikkatli olması gerekiyor. Güvenlik için alınabilecek başlıca önlemler şöyle sıralanıyor:

-Güçlü şifreler kullanın: Karmaşık, tahmin edilmesi zor ve özel karakter içeren şifreler tercih edin.

-SMS onaylarını kontrol edin: İşlemlerde gelen doğrulama kodlarını dikkatle inceleyin, size ait olmayan işlemleri kesinlikle onaylamayın.

-Şüpheli durumlarda bankanıza başvurun: Tanımadığınız veya sizin dışınızda yapılan bir işlem fark ederseniz anında bankanızla iletişime geçin.

-Güvenli cihazlar kullanın: Mobil bankacılığı sadece güvendiğiniz ve güncel yazılım yüklü cihazlardan gerçekleştirin.

-Uygulamaları güncel tutun: Bankacılık uygulamalarını en son sürüme güncelleyerek yeni güvenlik protokollerinden faydalanın.