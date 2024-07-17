Mobilyacılardan 'kredi kartına 9 taksit' tepkisi: Sektör daralıyor, taksit sayıları artsın

17 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:04

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yapılan düzenlemeyle kredi kartı ile mobilya ve beyaz eşya alımlarında taksit sınırını 12 aydan 9 aya kadar indirdi. Mobilyacılar kısıtlanan taksitlerin iç piyasayı daralttığını ve piyasaya olumsuz yansıdığını ifade ederek taksitlerin artırılmasının gerektiğinin altını çizdiler.

YETKİLİLERLE TEMASA GEÇTİK

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kredi kartına taksit sayısının artırılması için yetkililerle temasa geçtiklerini bildirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun son taksit düzenlemesine göre mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya inmişti.

SEKTÖR ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Sektörde taksit kısıtlamasının iç piyasayı daralttığını ifade eden Güleç ise konuyla ilgili paylaşımında, "Sektör satış adedinde yaşadığı düşüşlerle zor günler yaşıyor. Mobilyaların kredi kartı ile satışında uygulanan taksit sayısının artırılması sektörü rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güleç ayrıca daha önce de taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerektiğini, ideal olanın ise 18 taksit olduğunu söylemişti. Türkiye'de 45 binden mobilya üreticisinin yüzde 98’i KOBİ'lerden oluşuyor. Sektörün üretim hacmi 12 milyar dolar, ihracatı ise 5 milyar dolar civarında seyrediyor.