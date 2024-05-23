Modada iyi alışverişin dijital adresi: LCW.COM

23 May 2024 15:25 - Güncelleme : 23 May 2024 15:26

Türkiye moda perakende sektörünün lideri LC Waikiki, Türkiye’nin monobrand’deki en güçlü oyuncusu lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle büyük bir pazar yerine dönüştürerek sektöre yeni bir soluk kazandırdı.

210 SATICIYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan LC Waikiki, sadece kendi e-ticaret sitesi lcwaikiki.com üzerinden satış yapmaya başladı. 3 yıllık sürede ürün satış rakamlarını ve ciro içindeki payını yükselterek e-ticaret sektöründe kendini kanıtlayan lcwaikiki.com, 2023 yılı itibarıyla farklı markaları da bünyesine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattı.

380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan LCW.COM, önümüzdeki dönemde yeni marka ve satıcıları da çatısı altına toplayarak binlerce ürünle büyümeye devam edecek.

Uçtan uca hizmetleriyle müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen LCW.COM; moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar grupları başta olmak üzere, sadece orijinal ürünleri kullanıcılarıyla buluşturacak. “Daha Neler Neler” söylemiyle markalar ve satıcılar için yeni bir dijital vitrin haline gelecek olan LCW.COM farklı kampanyalar ve ödeme kolaylıkları ile müşterilerin vazgeçilmezi olacak.

GÜVENİLİR BİR PLATFORM

LCW.COM ile pazar yeri dünyasına yepyeni bir oyuncu kazandırdıklarını belirten LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi:

“LC Waikiki olarak her zaman iyi tanımaya çalıştığımız müşterilerimizin güvenilir ürünlere güvenilir bir platform üzerinden ulaşmalarını sağlamak ve müşteri deneyimini artırmak amacıyla LCW.COM’u hayata geçirdik. Platform üzerinde müşteri deneyim alanlarını yeniledik, arayüzleri kullanıcı deneyimine daha uygun hale getirdik.

Site hızını artırırken gezinme kolaylığı, filtrelerde ve doğru ürün bulma algoritmalarında iyileştirmeler sağladık. LCW.COM dönüşüm sürecinde pazar yerinde bulunan markalarla güvene dayalı bir ilişki kurarken tüm paydaşlarımıza kazandıran bir yapıya büründük. Satıcılar için satış işlemini kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdik. Tüm bu süreçte önceliğimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için en iyi deneyimi sunabilmek oldu. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

YAPAY ZEKA LİDERLİĞİNDE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

LCW.COM’un, yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını belirten Yiş, pazar yerine eklenen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasına olanak tanıdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“LCW.COM içerisinde yapay zeka tabanlı teknolojiler ve kişiselleştirmeye yönelik uygulamalarla fark ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Örneğin, pazar yerine getirdiğimiz yeniliklerden biri müşterilerimizin tek tek yorum okumasının önüne geçen, sadece ürün yorumları üzerinden bedenlerine uygun öneriler getiren sistem oldu.

Öte yandan yapay zeka kullanarak yorumları kategorize edebiliyor, yazılan yorumlardaki duygu durumunu tespit edebiliyoruz. Müşterilerimiz belirli bir etikete tıkladığında ilgili yorumları kolaylıkla görebiliyor. Bu uygulamamız ile ayrıca operasyonel olarak insan gücüyle yapılan bu iş kaleminden zaman tasarrufu sağlanıyor. ‘Özellik etiketleme’ uygulamamız ile de ürün özellikleri görsel taranarak etiketleniyor. Yapay zeka sayesinde ürün açıklamalarına editoryal içerik ekleyebiliyoruz.

Bu sayede ürün özellikleri ve görseli eklendiğinde, ürün açıklaması da anında yazılıyor. Önümüzdeki süreçte müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle, onların keyifle ve güvenle alışverişlerini sağlamaya yönelik CRM uygulamalarımızı ve kişiselleştirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hali hazırda kullandığımız dijital stil danışmanımız Elsiva gibi yapay zeka uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Yorum, içerik ve görsellerde daha akıllı gösterimlere yer vereceğiz.”