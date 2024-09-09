Morgan Stanley petrol fiyatının düşmesini bekliyor! Hedefleri aşağıya çekti

09 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:04

Morgan Stanley, bol arzın ortasında talebin yavaşlamaya devam etmesiyle brent petrol vadeli işlem hedef fiyatını birkaç hafta içinde ikinci kez düşürdü ve son hedef fiyatı varil başına 75 dolar olarak açıkladı. Önceki tahmin 80 dolardı.

Çin'den gelen zayıf talep ve ABD ekonomisinde olası bir yavaşlama nedeniyle 2021'in sonundan bu yana yeni bir kapanış düşük seviyesine düşen Brent vadeli işlemleri şimdi %1,31 yükselerek varil başına 71,99 ABD dolarına çıktı. Morgan Stanley, Avrupa'nın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerine ilişkin tahminlerini düşürdü ve düşen fiyatların gelecek yıl hissedarların getirileri üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını öngördü.

MORGAN STANLEY PETROLDE HEDEF DÜŞÜRDÜ

Morgan Stanley, araştırma notunda, enerji şirketlerinin hisse senedi fiyatlarının tarihsel olarak dört koşul altında yükseldiğini belirtti. Petrol ve gaz fiyatları, faiz oranları ve enflasyon beklentileri arttığında ve piyasanın geri kalanı durgun olduğunda. Analistler, "Kontrol listesini incelediğimizde, bunların hiçbirinin şu anda yerinde olmadığını görüyoruz. Aslında, bu faktörlerin çoğu tam tersi yöne işaret ediyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl, brent ham petrolünün fiyatı yüzde 9'dan fazla düşüşle varil başına yaklaşık 76 dolara gerilerken, talebin yavaşlaması büyük ölçüde Çin'deki zayıf ekonomik büyüme fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Gelecek yıl, Morgan Stanley petrol talebinin günde 1,2 milyon varil (b/g) artacağına inanıyor. Ancak hem Opec hem de Opec dışı ülkeler üretimi artırdıkça bu, 2,6 milyon b/g kadar bir arz artışıyla aşılacak.

Brent ham petrolünün varil başına 75 dolardan işlem göreceğini öngördü.

Morgan Stanley analistleri, bunun sonucunda "hisse geri alımlarının şimdilik maksimuma ulaştığını" ve bunun sonucunda enerji hisselerinin Avrupa piyasasının geri kalanının gerisinde kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

SHELL VE BP BEKLENTİLERİ

Hem Shell hem de BP, yatırımcılara tutarlılık ve güvenilirlik göstermeye çalışırken son çeyreklerde hissedar getirilerine odaklandı.

Shell, son 11 çeyrekte her çeyrekte en az 3 milyar dolarlık hisse senedi geri satın aldı. Son dört çeyrekte serbest nakit akışının yüzde 43'ünü hissedarlarına geri döndüren Shell'in, petrol fiyatları varil başına 50 dolara düşse bile yüzde 30-40 oranında getiri sağlamayı hedefliyor.

BP'de Morgan Stanley, hissedar dağıtımlarının serbest nakit akışıyla karşılanmasının muhtemel olmadığını ve şirketin "nispeten sıkı bir finansal çerçeve" ile faaliyet gösterdiğini söyledi. Fiyat hedefini 540p'den 490p'ye düşürdü. BP Perşembe günü 431p'den işlem görüyordu ve hisse fiyatı bu yıl şimdiye kadar yüzde 8'den fazla düştü.