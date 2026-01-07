Morgan Stanley’den altın için tahminlerini değiştirdi

FED VE DOLAR CEPHESİNDEKİ SİNYALLER

Raporda, ABD Merkez Bankası’nda olası bir yönetim değişikliğine de dikkat çekiliyor. Federal Reserve’de böyle bir senaryonun, para politikasında daha hızlı bir gevşemeyi beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Bu durumun ise tarihsel olarak altın ve diğer kıymetli metaller için destekleyici olan daha zayıf bir ABD dolarına zemin hazırlayabileceği ifade edildi.