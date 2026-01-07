Morgan Stanley’den altın için tahminlerini değiştirdi

Menü Kapat
Ocak 07, 2026 16:15
1
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’e göre altın, küresel faiz indirimleri ve zayıflayan dolar beklentisiyle yükselişini sürdürebilir. Banka, 2026’nın son çeyreğinde ons fiyatının 4.800 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

2
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, altın piyasasına dair dikkat çekici bir projeksiyon paylaştı. Bankanın 5 Ocak tarihli araştırma notuna göre altın, önümüzdeki iki yıl boyunca güçlü bir ralli sergileyebilir. Tahmine göre ons altın, 2026’nın dördüncü çeyreğinde 4.800 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

3
Analizde, bu beklentinin arkasında parasal koşullar, kurumsal talep ve jeopolitik gelişmelerin birlikte etkili olduğu vurgulanıyor. Kısacası banka, altının önünü açan birçok faktörün aynı anda devrede olduğuna işaret etti.

4
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI ÖNE ÇIKARIYOR

Morgan Stanley’e göre yükseliş senaryosunun temel taşlarından biri, küresel ölçekte kalıcı bir faiz indirimi beklentisi. Faizlerin gerilemesi, getirisi olmayan varlıkların elde tutulmasını daha cazip hale getiriyor. Bu da altına olan ilgiyi doğal olarak artırıyor. Banka, mevcut görünümün külçe altın için oldukça elverişli olduğunu özellikle vurguladı.

5
FED VE DOLAR CEPHESİNDEKİ SİNYALLER

Raporda, ABD Merkez Bankası’nda olası bir yönetim değişikliğine de dikkat çekiliyor. Federal Reserve’de böyle bir senaryonun, para politikasında daha hızlı bir gevşemeyi beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Bu durumun ise tarihsel olarak altın ve diğer kıymetli metaller için destekleyici olan daha zayıf bir ABD dolarına zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

6
JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

Jeopolitik riskler de altın fiyatları için destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Morgan Stanley, Venezuela’da yaşanan son gelişmelerin güvenli liman arayışını tetikleyebileceğini not düştü. Ancak banka, bu başlığın 4.800 dolarlık ana tahminin merkezinde olmadığını, daha çok ek bir destek unsuru olarak görülmesi gerektiğini özellikle belirtti.

