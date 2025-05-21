Morgan Stanley'den borsa için yeni tahmin

Morgan Stanley, ABD'de faiz indirimlerinin yolda olduğu beklentisiyle hem hisse senetleri hem de Hazine tahvilleri için pozitif sinyaller verdi. Wall Street'in önde gelen yatırım bankası, bu varlık sınıflarındaki duruşunu “nötr” seviyesinden “ağırlık artır”a yükseltti.

Banka stratejistlerine göre, önümüzdeki dönemde Fed’in yapması beklenen faiz indirimleri, tahvil getirilerini aşağı çekerken şirket kârlarını da destekleyecek. Morgan Stanley, S&P 500 Endeksi’nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde 6.500 puana ulaşabileceğini öngörüyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizlerinin ise %3,45 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

Strateji notunda, “ABD faizlerinde ve ekonomik büyümede diğer büyük ekonomilere yakınsama görüyoruz. Bu da doların zayıflamaya devam etmesine yol açabilir” değerlendirmesi yapıldı.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİSİ GERİDE KALDI

Morgan Stanley'nin bu iyimser tahmini, ABD piyasalarının, Başkan Donald Trump’ın Nisan ayında başlattığı küresel ticaret savaşlarının etkisinden toparlandığı bir döneme denk geliyor. Stratejistler, yaşanan sert düşüşlerin büyük ölçüde tarife kaynaklı şoklara verilen tepkiler olduğunu, ancak bu seviyelerin tekrar görülmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtti.

Ayrıca, bankanın hisse senedi uzmanları, önümüzdeki dönemde ABD'deki politika gündeminin daha ılımlı seyredeceği görüşünde. Bu çerçevede, ekonomistlerin 2026’da yedi faiz indirimi beklentisinin piyasa değerlemeleri üzerinde destekleyici etkisi olacağına dikkat çekiliyor.