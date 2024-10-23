Morgan Stanley'den dolar/TL tahmini! Merkez Bankası için beklentilerini sıraladı

23 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:35

Morgan Stanley “Bekleme Oyunu” isimli yayımladığı raporunda 2025 sonuna ilişkin dolar/TL tahminini aşağı çekti.

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Morgan Stanley, “Bekleme Oyunu” isimli raporunda Türkiye ekonomisi​ için değerlendirmelerde bulundu. Banka, TCMB​'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmasının TL'yi desteklediğini ifade ederek 2025 yılı için dolar/TL​ tahminini açıkladı.

MERKEZ TL'Yİ DESTEKLİYOR

Morgan Stanley, yayımladığı raporda, “Görüşümüze göre, Türkiye'de TCMB'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi TL’yi destekliyor" ifadelerini kullandı. Banka, dolar/TL tahminini de açıkladı. Türk bankacılık sektörünün analiz edildiği raporda 45 lira olarak belirlenen 2025 sonu dolar/TL tahmini 43 liraya indirildi.

UZUN TL POZİSYONLARI GETİRİ SAĞLADI

Morgan Stanley analistleri TCMB'nin para politikası patikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak şunları kaydetti: 2025’in ilk yarısında daha yavaş bir TCMB faiz indirimi yolu tahminimiz göz önüne alındığında, para biriminin tahvillerden daha cazip olduğuna inanmaya devam ediyoruz.

Uzun TL pozisyonları, yatırımcılara yıl başından bu yana dolara göre yaklaşık yüzde 25 getiri sağladı. Önümüzdeki haftalarda daha zayıf bir euro riski göz önüne alındığında, TL pozisyonlarını euro cinsinden finanse etmenin kısa vadede daha fazla getiri sağlayabileceğine inanıyoruz.

MERKEZ BANKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TCMB'nin piyasadan daha yavaş bir hızda gevşemesini bekliyoruz. Türkiye'de sanayi sektöründe, yatırım eğilimlerinde ve hane halkı ile firmaların kredi riski göstergelerinde daha zayıf aktivite belirtileri var, ancak tüketim eğilimleri dirençli kalmaya devam ediyor. Daha zayıf aktivitenin yatırımcılar için ekonomiyi desteklemek için politika eylemi yapılıp yapılamayacağı konusunda soru işaretleri yaratabileceğine inanıyoruz.