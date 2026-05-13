Morgan Stanley’den Fed ve resesyon için 4 senaryo

PETROL BASKISI SÜRERSE FAİZLER UZUN SÜRE SABİT KALABİLİR

Üçüncü senaryo, enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruduğu daha sıkışık bir tabloya işaret ediyor. Petrol kaynaklı enflasyon baskısının kalıcı hale gelmesi durumunda çekirdek PCE enflasyonunun 2026’da yüzde 3,1, 2027’de ise yüzde 2,8 seviyesinde kalabileceği tahmin ediliyor.

Bu durumda Fed için alan oldukça daralıyor. Ekonomik büyüme güçlü olmadığı için agresif sıkılaşma beklenmiyor, ancak enflasyondaki katılık da faiz indirimi için yeterli rahatlığı sağlamıyor.

Morgan Stanley, bu senaryoda politika faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutulabileceğini belirtiyor.