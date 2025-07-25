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 | Bengü Sarıkuş

Morgan Stanley'den kritik Türk Lirası uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında gerçekleştirdiği 300 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından, Morgan Stanley ve Garanti BBVA yıl sonu politika faizi tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Ancak Morgan Stanley, Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybına dikkat çekerek dolar/TL beklentisini 43’ten 45’e, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30’a yükseltti.

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Morgan Stanley'den kritik Türk Lirası uyarısı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () Temmuz ayındaki toplantısında piyasa beklentilerini aşarak 300 baz puanlık yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.

Morgan Stanley'den kritik Türk Lirası uyarısı

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, karar öncesinde kalan dört toplantı için toplamda 250 baz puanlık kademeli indirim öngören Morgan Stanley ekonomistleri, güncellenen projeksiyonlarında eylülde 300, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puanlık indirim beklediklerini açıkladı.

Morgan Stanley'den kritik Türk Lirası uyarısı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Ekonomistler Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da yer aldığı imzalı yıl değerlendirmede, yıl sonu tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi.

Morgan Stanley'den kritik Türk Lirası uyarısı

Aynı şekilde, Garanti BBVA ekonomistleri de TCMB kararı sonrası yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 36 olarak korudu. Eylül toplantısından sonra faiz indirimlerinin hızının yavaşlamasını bekleyen kurum, ekim ve aralık aylarında 200'er baz puanlık indirim öngörüyor.

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#tcmb
#faiz indirimi
#Enflasyon
# Ekonomi
#Dolar/tl
#Ekonomi
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