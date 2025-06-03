Morgan Stanley'den şaşırtan borsa senaryosu

ABD’de olası bir ekonomik durgunluk, sanılanın aksine borsalar için kötü değil iyi haber olabilir. Morgan Stanley’e göre, hafif bir resesyon S&P 500’ü zirveye taşıyabilir.

Ekonomideki belirsizliklerin gölgesinde, dev yatırım bankası Morgan Stanley şaşırtıcı bir tahminde bulundu. ABD ekonomisinde yaşanabilecek hafif bir durgunluğun, hisse senedi piyasaları için olumsuz değil, aksine olumlu sonuçlar doğurabileceğini savunuyor. Bankanın baş stratejisti Mike Wilson’ın yayımladığı nota göre, böyle bir senaryo Fed'in faiz indirimine gitmesini sağlayabilir ve bu da borsalar için itici bir güç olabilir.

"Genelde durgunluk dendiğinde akla düşen tüketici harcamaları, zayıflayan güven ve azalan şirket kârları gelir. Ancak bu kez tablo farklı olabilir," diyor Wilson. Özellikle bu düşüşler, piyasa beklentilerini sıfırlayıp yeniden yükselişin önünü açabilir.

S&P 500’DE %10 ARTIŞ MÜMKÜN

Morgan Stanley'nin baz senaryosuna göre, S&P 500 endeksi önümüzdeki 12 ayda yaklaşık yüzde 10 artarak 6.500 puana ulaşabilir. Eğer ticaret politikalarında daha net bir tablo oluşur ve ekonomi beklentilerden hızlı toparlanırsa, bu artış daha da büyüyebilir. Bankanın boğa senaryosunda endeksin 7.200 puana çıkabileceği öngörülüyor ki bu da yüzde 22’lik bir sıçrama anlamına geliyor.

Ancak dikkat çeken bir başka ihtimal daha var: Banka, bu yükselişin öncesinde küçük çaplı bir durgunluğun yaşanabileceğini de hesaba katıyor.

YAZ YA DA SONBAHARDA DALGALANMA BEKLENİYOR

Wilson, bu hafif durgunluğun büyük ihtimalle bu yaz ya da sonbaharda yaşanabileceğini düşünüyor. Özellikle Nisan ayındaki satış dalgasına benzer bir geri çekilme olabileceği ihtimali vurgulanıyor. Bu senaryo, her ne kadar zirve beklentisi kadar güçlü bir yükseliş sağlamasa da, S&P 500’ün 6.000 puan seviyelerini görmesini engellemez. Wilson’a göre, şirketlerin kazançlarında yaşanabilecek düşüş de önceki durgunluklara kıyasla daha hafif geçebilir. Çünkü son yıllarda ekonomi zaten durağan bir büyüme içinde.

FED HAMLESİ VE İŞ GÜCÜ BASKISI BELİRLEYİCİ OLACAK

Morgan Stanley’nin analizine göre, ticaret tarifeleri ve belirsizlikler devam ederken şirketler, maliyetlerini kısmak için yeniden işten çıkarmalara yönelebilir. Bu da işsizlik oranını artırabilir. Eğer Fed, enflasyonu kontrol altına almak için oranları düşürmekte geç kalırsa, tablo daha da karmaşık bir hâl alabilir. Ancak bankanın beklentisi, Fed’in bu sürece müdahale ederek faizleri düşürmesi yönünde. 2026’ya kadar toplam yedi faiz indirimi öngörülüyor.

KİMLER KAZANACAK?

Bu senaryoda en büyük kazananlar kim olacak? Morgan Stanley’ye göre düşük kaliteli ve küçük sermayeli hisse senetleri. Çünkü bu tür hisseler düşük faiz ortamlarında daha fazla canlanma eğilimi gösteriyor.



Ayrıca toparlanma sürecinin başını, faizlerden daha fazla etkilenen döngüsel sektörlerin çekmesi bekleniyor. Wilson, toparlanmanın pandemi sonrası dönemde görülen yüksek değerlemelere benzer seviyeleri test edebileceğini belirtiyor.

