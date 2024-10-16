Morgan Stanley'den Türkiye için faiz ve dolar/TL tahmini!

16 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:02

Türk Bankacılık sektörü hakkında beklentilerini açıklayarak Türk bankacılık hisselerinde daha cazip bir giriş seviyesi beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Morgan Stanley ekonomistleri dolar/TL için yıl sonu tahminlerini de açıkladı.

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley​ Türk bankacılık sistemi ve dolar/TL​ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal tarafından yayımlanan notta "Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ancak bu durum daha da ileriye itildi, bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

3. ÇEYREK VURGUSU

Banka notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye odaklanmasının, 3. çeyrekte daha sıkı makroekonomik ihtiyati tedbirlerin getirilmesi anlamına geldiği ifade edildi. Ayrıca, daha yüksek rezerv gereksinimlerinin marj görünümünü etkilediği kaydedildi.

FAİZ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Morgan Stanley ekonomistleri Merkez Bankası'nın Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ekonomistler TCMB’nin politika faizini Mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve Haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin ediyor. gerçekleşen enflasyona göre reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 olmasını bekledikleri belirtildi. Ayrıca Dövizde, TCMB'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesinin TL'yi desteklediği kaydedildi.

Banka, Türk bankaları için 2025-2026 net gelir tahminlerini ortalama yüzde 19 oranında düşürdü. Yayımlanan notta, "2025'e kadar mali konsolidasyon çabaları kredi açısından olumlu, ancak şimdilik yüksek değerlemeler konusunda tarafsız kalıyoruz." ifadeleri kullandı.

YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

Son olarak yayımlanan notta, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğunun altı çizildi. Bankanın Dolar/TL için 2025 yıl sonu beklentisi de 45 olarak kaydedildi.