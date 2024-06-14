Morgan Stanley'den yeni dolar/TL tahmini geldi
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için yayımladığı notunda dolar/TL kuruna yönelik beklentilerini paylaştı. Banka, Türkiye’nin risk priminin 217 puana gerileyeceğini tahmin ediyor.
Morgan Stanley, aralarında Nida Iqbal ve Hande Küçük’ün de olduğu notta Merkez Bankası’nın sıkı para politikasında bir süre daha devam edeceğini beklediklerini ifade etti. Banka, kurlara ilişkin beklentilerini de paylaştı.
2025’E KADAR DEĞİŞMEYECEK
Banka analistleri yayımladıkları notta, “Yetkililerin dezenflasyona olan bağlılığı faizin 2025 birinci çeyreğe kadar değişmeyeceği tahminimizi destekliyor” ifadelerini kullandı.
DOLAR/TL TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Raporda Türk lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu ifade edildi. Bankaya göre, 2025 ortasında Dolar/TL’nin 39’a yükseleceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası’nın bugün yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, dolar yıl sonunda 37,75 TL olacak.
TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ DÜŞECEK
Raporda Türk bankaları da değerlendirildi. Buna göre, 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif görüş belirtildi.
Analistler, Akbank tavsiyesini “ağırlık artır”, hedef fiyatını 96 TL; Garanti tavsiyesini “ağırlık artır”, hedef fiyatını 160 TL; İş Bankası tavsiyesini “eşit ağırlık”, hedef fiyatını 23,70 TL olarak belirledi. Kurum, Türkiye’nin 5 yıllık risk priminde (CDS) ise 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.