11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Mart 05, 2026 15:11
1
Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Moskova Borsası'nda (MOEX) değerli metaller piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Borsadan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında spot altın piyasasında işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla beş kattan fazla arttı.

Toplam hacim 537 milyar rubleyi, yani yaklaşık 6,8 milyar doları buldu. İşlem gören altın miktarı ise 43,3 tona ulaştı.

2
Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Piyasadaki bu hızlı yükseliş, özellikle son dönemde yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ İŞLEMLERİNDE DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Altınla birlikte gümüş piyasasında da ciddi bir artış yaşandı. Verilere göre spot gümüş işlem hacmi şubat ayında yedi kattan fazla büyüdü.

3
Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Toplam işlem hacmi 13,9 milyar rubleye ulaşırken, işlem gören gümüş miktarı 64,5 ton olarak kaydedildi.

Bu tablo, değerli metallere yönelik talebin yalnızca altınla sınırlı kalmadığını, gümüşün de yatırımcıların radarına girdiğini gösteriyor.

4
Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

YAPTIRIMLAR SONRASI GÜVENLİ VARLIKLARA YÖNELİM

Batılı ülkelerin Rusya’ya finans alanında uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımların ardından ülkede yatırım tercihlerinde belirgin bir değişim yaşandı.

5
Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi daha riskli yatırım araçlarına da ilgi artmış durumda. Yatırımcıların özellikle belirsizlik dönemlerinde bu tür varlıklara yöneldiği biliniyor.

6
Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Rusya’nın altın rezervleri de son yıllarda dikkat çekici şekilde arttı. Ülkenin altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar doları aştı.

