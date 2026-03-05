Moskova Borsası’nda altın işlemlerinde ilginç hareketlilik

Moskova Borsası'nda (MOEX) değerli metaller piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Borsadan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında spot altın piyasasında işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla beş kattan fazla arttı.

Toplam hacim 537 milyar rubleyi, yani yaklaşık 6,8 milyar doları buldu. İşlem gören altın miktarı ise 43,3 tona ulaştı.