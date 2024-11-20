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Motor yağı hırsızları yakalandı: 325 farklı marka ele geçirildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 17:32 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:33

Malatya'da polis ekipleri farklı markalarda 325 bidon motor yağını çalan hırsızları yakaladı. Hırsızların motor yağlarını su tankının içerisine gizlediğini fark etti. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Malatya​'da polis​ ekipleri motor yağı çalan hırsızlara karşı harekete geçti. 11 Kasım Cuma günü Yeşilyurt​ ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde N.A.'ya ait iş yerine giren 3 kişi, farklı markalarda 325 bidon motor yağını çalarak kaçtı. Hırsızlık​ olayının ardından kimlikleri belirlenen M.Y., S.Y. ve A.Ö. adlı şüpheliler, 62 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

Motor yağı hırsızları yakalandı: 325 farklı marka ele geçirildi - 1. Resim

SU TANKI İÇERİSİNE GİZLEMİŞLER

Zanlılara ait iş yerinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş 325 adet farklı markalardaki motor yağı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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