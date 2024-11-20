Motor yağı hırsızları yakalandı: 325 farklı marka ele geçirildi
Malatya'da polis ekipleri farklı markalarda 325 bidon motor yağını çalan hırsızları yakaladı. Hırsızların motor yağlarını su tankının içerisine gizlediğini fark etti. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Malatya'da polis ekipleri motor yağı çalan hırsızlara karşı harekete geçti. 11 Kasım Cuma günü Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde N.A.'ya ait iş yerine giren 3 kişi, farklı markalarda 325 bidon motor yağını çalarak kaçtı. Hırsızlık olayının ardından kimlikleri belirlenen M.Y., S.Y. ve A.Ö. adlı şüpheliler, 62 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.
SU TANKI İÇERİSİNE GİZLEMİŞLER
Zanlılara ait iş yerinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş 325 adet farklı markalardaki motor yağı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.