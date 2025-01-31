Motorin fiyatı bu kez indirim aldı! İşte 31 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

31 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:01

Motorin fiyatı yapılan indirim ile bir kez daha değişti. Döviz ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası gelen indirim tabelalara yansıdı. Peki 31 Ocak güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte motorin (dizel) ve benzin fiyatları...

Son dönemde Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla yükselen akaryakıt fiyatları sürücülerin ceplerini yakıyor. Ancak üst üste gelen zamların ardından bu kez sevindirici geldi. Motorin fiyatlarına yapılan indirim yüzleri güldürdü. Peki 31 Ocak güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir motorin (dizel) ve benzin pompa fiyatları... ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

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