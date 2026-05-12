Motorin fiyatına zam! Gece yarısı tabelalar değişti: 12 Mayıs benzin ve motorin fiyatları

ABD ve İran arasında devam eden gerilim nedeniyle dalgalanmaya devam eden brent petrol iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. Peki 12 Mayıs 2026 Salı günü benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 67,37 liraya, Ankara'da 68,49 liraya, İzmir'de 68,77 liraya, doğu illerinde ise 70,22 liraya yükseldi.
Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
Benzin: 63.72 TL
Motorin: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL