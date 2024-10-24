Motorin fiyatlarına zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

24 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:06

Son günlerde motorin ve benzin fiyatlarına ardı ardında önce zam sonrasında indirim geldi. Salı günü benzin ve motorin fiyatları yeniden değişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorine cuma günü zam gelecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları​ petrol​ piyasalarında yaşanan gelişmelerle sık sık değişiyor. Salı günü 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin​ grubunda 1,65 TL fiyat indirim geldi. Motorine cuma günü zam geleceği öğrenildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

PETROL FİYATLARI ORTA DOĞU​'YA KİLİTLENDİ

Brent petrol​, önceki seansta yüzde 1'den fazla geriledi. Perşembe günü varil başına 76 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalar Orta Doğu'da çatışmaların artması ve belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları etkilendi. Çatışmaların artması bölgedeki olası tedarik kesintileri endişelerini artırdı.

Bu arada, petrol fiyatları ABD stoklarında beklenenden daha fazla artışla baskı altına girdi. Dolar endeksi Çarşamba günü Temmuz ayının sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve dolar cinsinden petrole olan talebi daha da azalttı.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatlarına 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 0,84 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarına dün 1 lira zam geldi. Ayrıca, üç gün önce salı gecesi benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 41.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42. 74 TL

Motorin litre fiyatı: 41.84 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 42.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.71 TL

Motorin litre fiyatı: 42.94 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL