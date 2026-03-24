Motorin ve benzin fiyatlarına zam! Gece yarısı tabelalar değişti: İşte yeni rakamlar

Orta Doğu'da haftalardır devam eden savaş küresel piyasaları altüst etti. Yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarını vurdu. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 80 lirayı geçti.