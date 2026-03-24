Motorin ve benzin fiyatlarına zam! Gece yarısı tabelalar değişti: İşte yeni rakamlar

Mart 24, 2026 08:18
Orta Doğu'da haftalardır devam eden savaş küresel piyasaları altüst etti. Yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarını vurdu. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 80 lirayı geçti. 

MOTORİNE ZAM 

Savaşın etkisiyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gece saatlerinden itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapıldı. 

DOĞRUDAN SATIŞ FİYATINA YANSIDI

Motorindeki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfırlanmış olması nedeniyle, söz konusu artışın tamamı doğrudan satış fiyatlarına yansıdı. Yapılan zam motorinle sınırlı kalmadı. Aynı şekilde benzinde de fiyatlar arttı. 

MOTORİN 80 LİRAYI AŞTI

Yapılan zamların ardından akaryakıt tabelaları illere göre şu şekilde güncellendi:

İstanbul: Motorin 77,65 TL, Benzin 62,96 TL

Ankara: Motorin 78,77 TL, Benzin 63,94 TL

İzmir: Motorin 79,05 TL, Benzin 64,23 TL

Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL seviyelerine çıktı.

 

