Benzin ve motorin ücretleri, küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Özellikle Brent Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla sürücüler, “benzinde indirim var mı” ve “motorine zam veya indirim gelecek mi” sorularının yanıtını araştırıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Motorin ve benzine indirim gelecek mi ne zaman? Güncel akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla benzinde indirim beklenirken, motorin fiyatlarında henüz resmi bir indirim kararı bulunmuyor. Benzinin litre fiyatında 8 Mayıs Cuma gününden itibaren 2 lira 74 kuruşluk bir gerileme bekleniyor, ancak eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yaklaşık 69 kuruş yansıyacak. Motorin fiyatlarıyla ilgili şu aşamada kesinleşmiş resmi bir indirim kararı bulunmuyor, ancak petrol fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması halinde ilerleyen günlerde aşağı yönlü güncelleme gündeme gelebilir. Piyasada motorinde yaklaşık 5 liraya kadar indirim ihtimali değerlendirilmeye devam ediyor. 7 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 64,47 TL, motorin 71,77 TL ve LPG 34,99 TL'dir. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 64,33 TL, motorin 71,63 TL ve LPG 34,39 TL'dir. Ankara'da benzin 65,44 TL, motorin 72,89 TL ve LPG 34,87 TL'dir. İzmir'de benzin 65,72 TL, motorin 73,16 TL ve LPG 34,79 TL'dir.

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Sektör kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre benzinin litre fiyatında, 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruşluk bir gerileme bekleniyor. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin tamamının pompaya yansımayacağı ifade ediliyor. Güncel hesaplamalara göre sürücünün hissedeceği indirim yaklaşık 69 kuruş düzeyinde olacak. Motorin fiyatlarıyla ilgili ise şu aşamada kesinleşmiş resmî bir indirim kararı yer almıyor. Buna karşın enerji piyasalarında petrol fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması durumunda, ilerleyen günlerde motorinde de aşağı yönlü bir güncellemenin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Piyasada yaklaşık 5 liraya kadar indirim ihtimali değerlendirilmeye devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

7 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 64,47 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı bölgede motorin 71,77 TL’den, LPG ise 34,99 TL’den satışa sunuluyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 64,33 TL olarak uygulanıyor. Motorin 71,63 TL, LPG ise 34,39 TL seviyesinde işlem görüyor. Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 65,44 TL’ye çıkarken, motorin 72,89 TL’den satılıyor. LPG fiyatı ise 34,87 TL seviyesinde yer alıyor. İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 65,72 TL olarak kayıtlara geçti. Motorin 73,16 TL’den satılırken, LPG fiyatı 34,79 TL seviyesinde bulunuyor.