Motorin ve benzine indirim ya da zam var mı? Bu gece tabela değişecek

Motorinde (mazotta) indirim gelişmesi araç sahiplerini memnun etti. Uluslararası piyasalarda Brent Petrol varil fiyatlarının düşüş göstermesi ve ürün fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilim sonucunda akaryakıt sektörü bir nebze de olsa rahatlama yaşadı. 23 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin (mazot) grubunda öngörülen indirim kararı, sektör kaynaklarınca teyit edildi. İndirim sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatlarının hangi seviyeye ineceği netleşti. Peki, motorin ve benzinde indirim ya da fiyat artışı söz konusu mu?

22.04.2026
20:12
22.04.2026
20:12

Enerji piyasalarını yakından izleyen milyonlarca sürücünün dikkati akaryakıt panolarına yönelmişken, motorin grubuna bu gece yarısından itibaren yansıtılacak indirim haberi, nakliye ve ulaşım giderleri açısından önemli bir rahatlama sürecini başlatıyor; 22 Nisan 2026 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece itibarıyla pompaya yansıması kesinleşen bu fiyat gerilemesi, beraberinde “Benzinde de indirim olacak mı?” sorusunu gündeme taşırken, küresel arz-talep dengesi ile döviz bazlı maliyetlerin güncel üzerindeki belirleyici rolü doğrultusunda Türkiye genelindeki güncel mazot ve benzin fiyat listesi, sürücülerin bütçe planlamasında temel başlık olarak öne çıkıyor.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubunda 2,33 liralık indirim öngörülüyor.

Motorindeki bu fiyat değişimine rağmen benzin grubunda herhangi bir artış ya da azalış beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 22 NİSAN

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı: 62.70 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı: 71.59 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı: 34.99 TL
  • Ankara’da benzinin litre fiyatı: 63.67 TL
  • Ankara’da motorinin litre fiyatı: 72.71 TL
  • Ankara’da LPG litre fiyatı: 34.87 TL
