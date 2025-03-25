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 | İrem Çınar

Motorin zammında sürpriz değişiklik! Akaryakıtta tabela değişiyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece benzine 1,51 TL zam gelirken, yarından itibaren motorinin litre fiyatı da 1,42 TL artacak.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:24

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında sürekli değişime neden oluyor. Vatandaşlar, güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takip edebilmek için arama motorlarında sık sık sorgulamalar yapıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Geçtiğimiz hafta akaryakıt sektörü kaynakları, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında artış beklendiğini duyurmuştu. Beklenen zamlar bugünden itibaren başlııyor. Benzinin litre fiyatında 1,51 TL'lik bir artışa gidilirken, motorine yapılacak olan 1,3 TL'lik zam güncellenerek 1,42 TL olarak belirlendi.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

Motorin fiyatlarında son dönemde sıkça görülen artış trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1 TL olarak beklenen zam, pompaya yansımadan önce 3 kez daha ek zam alarak toplamda 1,42 TL'ye ulaştı.

OTOGAZ FİYATLARI DA ZAMLANIYOR

Sadece benzin ve motorin değil, otogaz fiyatları da zamdan etkilenecek. Sektör kaynakları, perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına da zam geleceğini belirtti. Kesin rakam yarın belli olacak olsa da, ilk tahminlere göre otogaz fiyatlarında 80 kuruşluk bir artış öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Benzin ve mazot farkı nedir?
Benzin daha hafiftir ve mazottan çok daha hızlı tutuşur. Mazot daha zor tutuşmakla birlikte hacim birimi olarak benzine nazaran daha fazla enerji sağlar. Böylece yük taşımak, uzun yol almak gibi performanslar için mazotlu motorlar; hızlı ivme ve süratle yol almak için ise benzinli motorlar geliştirilmiştir.
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