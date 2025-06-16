Motorine büyük zam kapıda! Deposunu doldurmayan pişman olabilir

Motorin (mazot) litre fiyatına yarından itibaren 1.7 TL zam gelmesi bekleniyor. İran ile İsrail arasında başlayan savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatları üzerinde bir süre daha etkili olacağı öngörülüyor

İran ile İsrail arasında patlak veren ve gittikçe şiddetlenen çatışma ham petrol fiyatları üzerinde hızlı bir artışa neden olmuştu. Bunun bir yansıması olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da zam almaya başladı.

MOTORİNE 1,7 TL ZAM

Bu doğrultuda gelen bilgilere göre motorin (mazot) fiyatları yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1.7 lira zamlanacak. Benzin litre fiyatı ise şimdilik sabit kalacak.

İŞTE ZAM SONRASI BEKLENEN MOTORİN FİYATLARI!

Bu gelişmenin ardından motorinin litresi İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.