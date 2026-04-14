Motorine dev zam kapıda! 15 Nisan’da tabelalar yeniden değişiyor

Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. ABD-İran ateşkesi sürecinin sağlıklı ilerlemesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında voltalite sürüyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında 3,32 lira artış bekleniyor.
Cumartesi günü 4,13 TL zamlanan motorine salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 4,35 TL indirim gelmişti.
Bugün sektör uzmanlarının duyurusuna göre 15 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 3,32 lira artış yaşanacak.
14 Nisan 2026 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
Benzin: 62.65 TL/LT
Motorin: 72.26 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
Benzin: 62.51 TL/LT
Motorin: 72.12 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
Benzin: 63.62 TL/LT
Motorin: 73.38 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
Benzin: 63.90 TL/LT
Motorin: 73.66 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT