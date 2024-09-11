Motorine gece yarısı indirimi: İşte yeni akaryakıt fiyatları

11 Eylül 2024 00:39 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:44

Motorine beklenen indirim gece yarısı geldi. Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla değişimini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki yeni gelişmelerle motorine indirim geldi. İşte güncel motorin fiyatı...

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Akaryakıttaki indirim beklentisi sonrası motorine indirim haberi geldi. Buna göre İstanbul'da motorinin fiyatı 42 liranın altını gördü. ÖTV zamlarıyla da 45 lira civarlarında seyreden benzin ve motorin fiyatları vatandaşları zorlamaya devam ediyor.

OPEC kararları neticesinde piyasalardaki düşüş akaryakıta yansıdı. Bu gece itibarıyla motorinde tabela değişti. Bugünden itibaren 1,5 Türk lirası indirim motorinde uygulandı. İstanbul’da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altını gördü.

İLLERE GÖRE FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 41.73 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.66 TL

Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.14 TL

Motorinin dışında vatandaşların benzinde de indirim beklentisi var. Ancak cuma günü benzine gelen 1,83 liralık indirim dışında yakın zamanda fiyat değişikliği beklenmiyor.