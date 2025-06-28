Motorine gelen zam pompaya yansıdı: Akaryakıt fiyatları yine 50 tl'yi aştı!

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İran-İsrail savaşıyla birlikte tırmanan petrol fiyatları, piyasada sarsıntıya yol açmıştı. Zamların peş peşe gelmesinin ardından motorinde kısa süreli bir indirim yaşansa da bu mutluluk sadece iki gün sürdü. Motorin fiyatı yeniden yükselişe geçerek litresi 50 liranın üzerine çıktı.

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim, küresel petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bu artış, yalnızca enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olmakla kalmadı, Türkiye’deki araç sahiplerini de doğrudan etkiledi.

2 GÜN SÜREN İNDİRİM SONRASI FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ

26 Haziran’da benzin ve motorin fiyatlarında tarihi bir indirim gerçekleşmişti. Benzinde 2 lira 68 kuruş, motorinde ise 4 lira 6 kuruşluk düşüş, tek seferde yapılan en büyük indirim olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu mutluluk kısa sürdü.

Motorin fiyatlarına yeniden zam geldi. 1 lira 14 kuruşluk artışla motorinin litresi tekrar 50 lira sınırını aştı.

şte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 48.90 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 50.21 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 48.76 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 50.10 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 49.58 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 51.07 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 49.90 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 51.40 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.