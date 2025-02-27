Motorine indirim geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte 27 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruş indirim geldi. 27 Şubat 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...