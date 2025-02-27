Motorine indirim geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte 27 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatlarına 1 lira 43 kuruş indirim geldi. 27 Şubat 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Hafta sonu motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılmıştı, dün gece yarısı da motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 48.00 TL/LT
Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.89 TL/LT
Benzin litre fiyatı: 46.97 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 48.71 TL/LT
Benzin litre fiyatı: 47.35 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 49.08 TL/LT
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor: