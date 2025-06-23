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 | Suat Vilgen

Motorine indirim geliyor! 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak fiyat belli oldu

Brent petrol ve döviz kurlarındaki oynaklık, ÖTV zamlarıyla birleşince akaryakıt fiyatları hızla değişiyor. Ancak bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek bir gelişme var: Salı gününden itibaren motorine 1,66 TL indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 07:57

Global piyasalarda yaşanan hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleriyle birlikte fiyatlar neredeyse günlük olarak değişiyor. Son dönemde üst üste gelen zamlardan sonra, bu kez sevindiren bir haber var. Sektör kaynaklarına göre motorin grubunda 1,66 TL’lik bir indirim yapılacak. 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen bu indirim, özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol yapan sürücüler açısından önemli bir rahatlama sağlayacak.

Motorine indirim geliyor! 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak fiyat belli oldu

23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 54,72 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 52,16 TL

Motorin: 55,56 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 52,49 TL

Motorin: 55,91 T

LPG: 24,94 TL

Motorine indirim geliyor! 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak fiyat belli oldu

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Motorine beklenen 1,66 TL’lik indirimin, 24 Haziran Salı günü gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorine indirim geliyor! 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak fiyat belli oldu
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SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, motorin kullanıcılarının fırsatı değerlendirmek için Salı gününü beklemelerini öneriyor. Ancak fiyatlar döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasına bağlı olarak hızla değişebildiği için akaryakıt alımında son dakika gelişmelerini takip etmekte fayda var.

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