Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatlarında tabela gece yarısı değişecek!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. 26 Şubat 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Brent petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt​ fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılmış, fiyat artışı pompa satış fiyatlarına da yapılmıştı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruş indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)



Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.00 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.89 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.71 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 49.08 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor.

Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor.

Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor.

Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.