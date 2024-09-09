Motorine indirim geliyor! Petrol kritik seviyeye geriledi: Akaryakıt fiyatları için yeni indirimler yolda

09 Eylül 2024 15:26 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:47

Petrol fiyatlarında ibrenin aşağı dönmesi benzin ve motorin fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz hafta arz ve talep endişeleri nedeniyle düşüşe geçen petrol yeni haftaya kritik seviyelerden başladı. Gelişmeler sonrası akaryakıta fiyatları için indirim rüzgârı devam edecek. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorine Çarşamba gününden itibaren indirim geliyor.

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Petrol fiyatları ABD ve Çin ekonomisindeki yavaşlama ile OPEC kararları ile düşüşe geçti. Gelecek dönemde talebin az üretim çok olacağına dair beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam edecek. Yurt içinde ise akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim beklentisi oluştu. Son olarak benzine gelen indirimin ardından motorine de indirim geleceği öğrenildi.

TALEP ENDİŞESİ

Brent petrol, geçtiğimiz hafta yüzde 8 değer kaybederek 71 dolara kadar geriledi. Yeni haftaya hafif bir toparlanma ile başlayan petrol piyasalarında arz talep endişeleri devam ediyor.

ABD ekonomisinin önemli göstergesi olan tarım dışı istihdam verisi işgücü piyasalarındaki yavaşlamayı ortaya koydu. Avrupa kıtasından gelen zayıf veriler Çin tüketimiyle ilgili endişelerle birleşince talep endişeleri körüklendi.

Saudi Aramco ekim ayına ilişkin resmi satış fiyatlarını düşürme kararı aldı. OPEC+'ın 180.000 varil/gün üretim artışını aralık ayına erteleme kararı da fiyatları etkiledi.

PETROL FİYATLARI İÇİN TAHMİNLER DÜŞTÜ

Petrol piyasalarındaki endişelendiren tablo sonrası bazı kurumlar petrol fiyat tahminlerini revize etti. Citi 2025 tahminini 60 dolara indirdi. Bank of America 2025 petrol tahminini revize ederek brent fiyatlarını 80 dolardan 75 dolara ve ABD endeksini 75 dolardan 71 dolara düşürdü.

MOTORİNE İNİDİRM KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatları için yeni bir indirim geleceği ifade ediliyor. Buna göre Çarşamba gününden itibaren motorin fiyatına 1 lira indirim gelecek. Böylelikle motorinin İstanbul’da fiyatı 42.20 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.40 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL