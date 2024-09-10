Motorine indirim kapıda! Petrol fiyatları çakıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları…

10 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:02

Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerle değişti. Petrol geçtiğimiz hafta son dokuz ayın en düşük seviyesini görürken yeni haftaya 71 dolar bandından başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar/TL’deki yatay seyirle motorine indirim geleceği öğrenildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Erken emeklilik için SGK'dan hamle: Yeni listeyi duyurdu! Bu kişiler emeklilik başvurusu yapabilir

Erken emeklilik için SGK'dan hamle: Yeni listeyi duyurdu! Bu kişiler emeklilik başvurusu yapabilir

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş bu kez çok net uyardı: Çarşamba gününe işaret etti

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş bu kez çok net uyardı: Çarşamba gününe işaret etti

Petrol piyasalarındaki dalgalanmalarla beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentileri oluştu. ABD ve Çin’den gelen zayıf talep ve OPEC kararları petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Fiyatlarda gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. İstanbul’da 43 lira seviyesinde satılan motorine indirim geliyor.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Petrol varil başına 71,8 dolar işlem görürken Çin’den gelen talep endişeleri ve Körfez fırtınasından kaynaklanan arz kesintileriyle kazançlarını sildi. Ekonomisindeki durgunlukla talep endişelerini körükleyen Çin’de endişe verici tablo devam ediyor.

Öte yandan yaz mevsiminin geride kalması ve Avrupa ve ABD’deki rafinerilerin bakıma girmesi de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. OPEC+ yakın zamanda planlanan üretim artışını aralık ayına ertelerken kalıcı bir petrol arz fazlası beklentisi de piyasayı etkiledi.

ABD’deki tropikal fırtına nedeniyle ülkedeki bazı operasyonları kapatmaları da petrol piyasalarına olumsuz yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Öte yandan benzine gelen indirimin ardından motorine de indirim geleceği öğrenildi. Motorine 11 Eylül’den itibaren 1 lira 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.41 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.86 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.31 TL

Motorin litre fiyatı: 44.15 TL

LPG litre fiyatı: 24.90 TL