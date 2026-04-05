Editor
 | Erdem Avsar

Motorine yeni zam gelecek mi ne zaman? 5 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki tansiyon nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir zam gelişmesi daha gündeme taşındı. Özellikle Brent Petrol fiyatları ile döviz kurunda görülen yükseliş sebebiyle motorine bir zam daha yapılacağı bildirildi. Motorine zam yapılacak mı, ne zaman uygulanacak?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 17:51

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların etkisiyle küresel petrol piyasasında ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonucunda motorine yeni bir fiyat artışı geldi. Motorinin litre fiyatına yansıtılacak zammın, Pazar gecesini Pazartesi’ye bağlayan saatlerde devreye alınabileceği ifade ediliyor. Motorine zam yapılacak mı ve artış tutarı ne kadar olacak?

MOTORİNE YENİ ZAM NE KADAR OLACAK?

Motorinin litre fiyatında, 5 Nisan’ı 6 Nisan Pazartesi gününe bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL’lik artış öngörülüyor. Zam gerçekleşirse İstanbul’da motorin litre fiyatı 84,97 – 85,12 TL bandına yükselecek. Ankara’da fiyatın 86,25 TL’ye, İzmir’de ise 86,52 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Hâlihazırda 80 TL’nin üzerinde işlem gören kentlerde ise artışla birlikte motorin litre fiyatı 88 TL civarına ulaşabilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - 4 NİSAN

İstanbul

  • Benzin: 62,60 TL
  • Motorin: 77,47 TL
  • LPG: 34,99 TL
Ankara

  • Benzin: 63,57 TL
  • Motorin: 78,60 TL
  • LPG: 34,87 TL

İzmir

  • Benzin: 63,85 TL
  • Motorin: 78,87 TL
  • LPG: 34,87 TL
