Motorine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte 26 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 42 kuruşluk zam, pompaya yansıdı ve tabelalar yine güncellendi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler, güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takip ederken, sektör kaynaklarından yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor.

MOTORİN VE OTOGAZA ZAM



Geçtiğimiz hafta akaryakıt sektörü temsilcileri, fiyat artışlarının kapıda olduğunu duyurmuştu. Beklenen zamlar gerçekleşti ve motorinin litre fiyatı bu gece itibarıyla 1 lira 42 kuruş arttı.

Benzine ise geçtiğimiz gün 1 lira 51 kuruşluk zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarına göre şu an için benzin fiyatında yeni bir artış beklenmiyor.



Öte yandan, otogaz kullanan sürücüler de zam bekliyor. Perşembe günü itibarıyla otogazın litre fiyatına 65 kuruşluk bir artış geleceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.