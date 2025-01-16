Motorine zam geldi! İşte 16 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları

16 Ocak 2025 07:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:34

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncellenen tabelada akarykıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatları​ ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin​ ve motorin​ fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.

Benzinde ise fiyat​ değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 88 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 49 lira 28 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.