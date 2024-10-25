Motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları…

25 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:46

Brent petrol piyasaları son dönemlerin en hareketli günlerini geçiriyor. Yurt içinde ise bu harekete bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına bir zam bir indirim geliyor. Salı günü benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından bu kez zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları​ bir hafta içinde iki kez değişti. Petrol​ piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin​ ve motorine salı günü indirim geldi. Cuma günü itibariyle motorine zam geldiği öğrenildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

ARZ KESİNTİSİ ENDİŞESİ

Brent​ ham petrol vadeli işlemleri cuma günü varil başına yaklaşık 74,6 dolara yükseldi. Yatırımcılar Orta Doğu’daki gelişmeleri izlerken petrol haftalık kazanç kaydetme yolunda ilerliyor. Bölgedeki olası arz kesintilerine ve İsrail'in İran'ın füze saldırısına beklenen tepkisi takip ediliyor.

ENDİŞELER SÜRÜYOR

Öte yandan Avro Bölgesi'ndeki iş faaliyetleri bu ay yine durgunlaştı. Bu da Avrupa'daki talep konusunda endişelere yol açtı. Çin'den gelen talep sorunları da piyasaları tedirgin etti. ABD'den olumlu sinyaller geliyor ve rafineri işleme altı yılın en yüksek mevsimsel seviyesine ulaştı.

AKARYAKITA ZAM

22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin​ grubunda 1,65 TL fiyat indirim geldi. Dün gece motorinin litresine ortalama 85 kuruş zam yapıldı. İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, Bursa’da 43,36 TL, İzmir'de 43,81 TL, Adana'da 44,03 TL, Antalya'da 44,22 TL ve Diyarbakır'da 44,33 TL olarak belirlendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 42,85 lira

Motorin: 42,75

LPG: 25,14

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 42,70 lira

Motorin: 42,69 lira

LPG: 24,60

Ankara:

Benzin: 43,25 lira

Motorin: 43,28 lira

LPG: 25,15

İzmir:

Benzin: 43,69 lira

Motorin: 43,78 lira

LPG: 25,05