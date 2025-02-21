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 | İrem Çınar

Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 21 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Peki 21 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

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Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 21 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:34

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde sık sık değişen fiyatlar, önümüzdeki günlerde de dalgalı seyrini sürdürebilir.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası İstanbul’da motorinin litre fiyatının 48 lirayı aşacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, sürücüler ve nakliye sektöründeki işletmeler için maliyetleri daha da yukarı çekebilir.

ZAMLI MOTORİN FİYATLARI

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL


İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.56 TL/LT
LPG litre fiyatı: 27.59 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.26 TL/LT
LPG litre fiyatı: 27.49 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.63 TL/LT
LPG litre fiyatı: 27.34 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, birçok faktör dikkate alınarak hesaplanıyor. Öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı belirleniyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından KDV dahil edilerek nihai satış fiyatı oluşturuluyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların devam etmesi, önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarının değişebileceğine işaret ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Motorin ne demek oluyor?
Motorin; mazot olarak da bilinen bir akaryakıt çeşididir. Karbon ve hidrojenden oluşan bu akaryakıt çeşidi, dizel motorlu araçlarda kullanılır. Motorinin kaynama noktası oldukça yüksek, buharlaşma eğilimi de hayli düşüktür.
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