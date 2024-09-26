Motorine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

26 Eylül 2024 09:32 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:41

Petrol piyasalarında devam eden talep endişeleri fiyatlanmaları geçtiğimiz haftadan bu yana etkilemeyi sürdürdü. Petrol 73 dolar bandında kalırken akaryakıt fiyatları da petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde petrolün 75 dolara çıkmasının gecikmeli etkileri yurt içinde piyasalara yansıyacak. Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Büyük ekonomilerdeki daralma talep endişelerini körüklerken petroldeki değer kaybı hızlandı. Petrol​ stoklarında yaşanan azalma arz fazlalığını desteklerken Uluslararası Enerji Ajansı’nın verileri de dikkat çekti. Petrolün geçtiğimiz günlerde 75 dolara kadar çıkmasının etkileri ise akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam gelmesi bekleniyor.

PETROLDE TALEP ENDİŞELERİ

Brent petrol​ vadeli işlemlerde perşembe günü varil başına 73 doların altına kadar düşerek bir önceki seansa göre yüzde 2 değer kaybı yaşadı. ABD​ ham petrol stoklarında devam eden düşüş talep endişeleri ile beraber piyasada sıkıntılı bir tabloya işaret ediyor.

ÇİN’İN HAMLESİ DE İŞE YARAMADI

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin​, ekonomik faaliyetleri canlandırmayı amaçlayan son parasal destek önlemlerini devreye soktu. Buna rağmen talep endişeleri son bulmadı. Libya​ ise petrol geliri krizini hafifletebilecek ve ihracatı yeniden canlandırabilecek bir merkez bankası valisi atama sürecini hızlandırdı.

ABD’de petrol üretim tesislerini etkileyen kasırga buradan uzaklaşarak Florida’ya yöneldi. EIA verilerine göre ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil düştü. Beklenti 1,4 milyon varillik düşüş yönündeydi.

MOTORİNE ZAM

Dolar/TL kurundaki hareketler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Foreks Haber'in sektör yetkililerine dayandırdığı haberine göre, motorine 90 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.72 TL

Motorin litre fiyatı: 41.75 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.60 TL

Motorin litre fiyatı: 41.68 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.09 TL

Motorin litre fiyatı: 42.21 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.73 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL