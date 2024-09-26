Motorine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Petrol piyasalarında devam eden talep endişeleri fiyatlanmaları geçtiğimiz haftadan bu yana etkilemeyi sürdürdü. Petrol 73 dolar bandında kalırken akaryakıt fiyatları da petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde petrolün 75 dolara çıkmasının gecikmeli etkileri yurt içinde piyasalara yansıyacak. Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Büyük ekonomilerdeki daralma talep endişelerini körüklerken petroldeki değer kaybı hızlandı. Petrol stoklarında yaşanan azalma arz fazlalığını desteklerken Uluslararası Enerji Ajansı’nın verileri de dikkat çekti. Petrolün geçtiğimiz günlerde 75 dolara kadar çıkmasının etkileri ise akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam gelmesi bekleniyor.
PETROLDE TALEP ENDİŞELERİ
Brent petrol vadeli işlemlerde perşembe günü varil başına 73 doların altına kadar düşerek bir önceki seansa göre yüzde 2 değer kaybı yaşadı. ABD ham petrol stoklarında devam eden düşüş talep endişeleri ile beraber piyasada sıkıntılı bir tabloya işaret ediyor.
ÇİN’İN HAMLESİ DE İŞE YARAMADI
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin, ekonomik faaliyetleri canlandırmayı amaçlayan son parasal destek önlemlerini devreye soktu. Buna rağmen talep endişeleri son bulmadı. Libya ise petrol geliri krizini hafifletebilecek ve ihracatı yeniden canlandırabilecek bir merkez bankası valisi atama sürecini hızlandırdı.
ABD’de petrol üretim tesislerini etkileyen kasırga buradan uzaklaşarak Florida’ya yöneldi. EIA verilerine göre ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil düştü. Beklenti 1,4 milyon varillik düşüş yönündeydi.
MOTORİNE ZAM
Dolar/TL kurundaki hareketler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Foreks Haber'in sektör yetkililerine dayandırdığı haberine göre, motorine 90 kuruş zam gelecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.72 TL
Motorin litre fiyatı: 41.75 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.60 TL
Motorin litre fiyatı: 41.68 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.09 TL
Motorin litre fiyatı: 42.21 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.54 TL
Motorin litre fiyatı: 42.73 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
Ben araba kullanmayı çok seviyorum ama bu zamlar beni gerçekten yoruyor, param yok sanki