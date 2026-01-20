Motorine zam var mı, gelecek mi? 20 Ocak akaryakıt fiyatları 2026

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken sektör kaynaklarının bilgilerine göre motorin fiyatında da değişikliğe gidilecek.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere motorine yarından itibaren 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Gelen zam sonrasında motorin fiyatlarında değişiklik olacak.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 54,82 TL
Motorin: 54,76 TL
LPG: 29.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 54,68 TL
Motorin litre fiyatı: 54,60 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 55,71 TL
Motorin litre fiyatı: 55.86 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 56,04 TL
Motorin litre fiyatı: 56.13 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL