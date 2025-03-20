Motosiklet satışlarında sert fren! Yarı yarıya düştü

Yeni yıl itibarıyla getirilen ek gümrük vergisi motosiklet fiyatlarını artırırken, satışlarda da büyük bir düşüş yaşandı. Bu durum, yılın ilk iki ayında motosiklet satışlarının neredeyse yarı yarıya azalmasına neden oldu.

Son beş yıldır hız kesmeden rekor üstüne rekor kıran motosiklet satışları, 2025 yılıyla birlikte büyük bir düşüşe geçti. Yılbaşında yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemeleri, özellikle Avrupa Birliği dışından ithal edilen motosikletler üzerinde ağır bir yük oluşturdu. Daha önce yüzde 20 olan ek gümrük vergisi, yüzde 30’a yükseltilirken, gözetim vergisinin kapsamı da genişletildi.

EK VERGİLER PİYASAYI VURDU

Bu düzenlemelerle birlikte motosiklet fiyatlarında adeta bir patlama yaşandı. Bazı modellerde fiyat artışı yüzde 200’e kadar ulaşırken, bu durum satış rakamlarını da doğrudan etkiledi. Ekonomim Gazetesi’nin haberine göre, yılın ilk iki ayında motosiklet satışları yüzde 50 oranında daraldı ve sadece 72 bin adet seviyesinde kaldı.

Geçtiğimiz yıl, motosiklet satışları Temmuz itibarıyla otomobil satışlarını geride bırakarak zirveye oturmuştu. Ancak yeni vergiler ve fiyat artışlarıyla birlikte motosiklet yeniden ikinci sıraya geriledi. 2024 yılında 1 milyon adet sınırını aşan motosiklet satışları, bu yıl benzer bir performans sergileyemeyebilir.