MSB bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklama yaptı! Resmi rakam netleşiyor

04 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:58

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri için yeni rakam ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücret ile ilgili konuya açıklık getirdi.

2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme önümüzdeki günlerde gelecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ RESMİ RAKAMLARI NETLEŞİYOR

MSB, 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik ücret bilgilendirmesinin 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacağını açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez belirleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI

Memur maaşlarına yapılan yüzde 19,3 zam ile bedelli askerlik ücret 182 bin 609 TL'den 217 bin 852 TL'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, önümüzdeki günlerde bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi rakamların geleceğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

E-Devlet üzerinden yapılan bedelli askerlik başvurularının ardından ödeme süreci başlıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİT VAR MI?

Bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenir, taksit yapılmaz.