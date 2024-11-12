MTV borcunu ödemeyenleri bekleyen tehlike belli oldu! A'dan Z'ye Motorlu Taşıt Vergisi

12 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:00

Gelecek yıl için Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden belirlendi. MTV ücretlerinde ciddi artışlar bekleniyor. MTV ödemeleri geciktiğinde oluşan borç vergi dairesi tarafından takibe alınıyor. Geçtiğimiz yıl MTV oranının yüzde 58 civarında olduğunu vurgulayan Ekonomist Muhammet Bayram, gelecek yıl için ödemeler hakkında uyarılarda bulundu. Bayram, MTV ödenmediği takdirde muayene ve satış yapılamayacağını ifade etti.

Yeni yıl MTV tutarları belli oldu! İşte en düşük sıfır araç vergisi

Yeni yıl MTV tutarları belli oldu! İşte en düşük sıfır araç vergisi

MTV borcunu zamanında ödemeyen araç sahipleri için kritik uyarılar geldi. Borç tutarı geciktirilen her ay katlanıyor. Ekonomist Muhammet Bayram, MTV ödenmediği takdirde muayene ve satış yapılamayacağını aktardı. İşte 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi için rehber olacak uyarılar.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV ödemeleri geciktiğinde oluşan borç vergi dairesi tarafından takibe alınıyor ve aylık gecikme faizi işliyor. Borç tutarı geciktirilen her ay katlanıyor. Bu ceza ücreti, ödenmesi gereken MTV tutarının belli bir yüzdesi kadar olabilir. MTV borcunu ödemeyen araç sahipleri, vergi ihbarı ile karşı karşıya kalabilir.

Konuyla ilgili Haber7’ye konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, kritik uyarılarda bulundu.

MUAYENE VE SATIŞ YAPILAMAYACAK

MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir. Ekonomist Bayram, ayrıca MTV ödenmediği takdirde muayene ve satış yapılamayacağını belirtti.

MTV'DEN İCRA GELİR Mİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu ödenmezse, vergi dairesi tarafından araç sahibinin banka hesaplarına haciz işlemi uygulanabilir. Vergi dairesi, ödenmeyen MTV borcunun tahsili için araç sahibinin banka hesaplarına haciz işlemi yapabilir.

MTV ÜCRETLERİNDE CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Yeni tarifeyle birlikte, araç sınıfı ve motor hacmine göre MTV ücretlerinde ciddi artışlar olacak diyen Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir düzenlemesi olmaması durumunda yeni tarifenin 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini aktardı. MTV'nin Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödendiğini de dile getirdi.

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİRİYOR

2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden belirlendi. Yeniden değerleme oranının %43,93 olarak açıklandı. 2025 yılı için belirlenen yüzde 43.93 yeniden değerleme oranıyla birlikte bu döneme ait MTV tutarları da belli oldu.