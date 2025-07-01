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 | İrem Çınar

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı: Tarihi kaçırana ceza kapıda! MTV 2025 son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ikinci taksit dönemi başladı. Araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Temmuz mesaisi resmen başladı. 2025 yılı MTV ödemelerinde son tarih hızla yaklaşırken, ödeme planını henüz yapmayan sürücüler için kritik uyarılar peş peşe geliyor. Peki, MTV 2025 son gün ne zaman? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:05

2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri başladı. Araç sahipleri, MTV borçlarını yıl boyunca iki eşit taksitte ödeyecek. İlk taksit, Ocak ayında ödenmişti; şimdi ise ikinci taksit için ödeme dönemi başladı. İkinci taksit ödemeleri, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

MTV 2. taksit ödemeleri, çeşitli dijital ve fiziki kanallar üzerinden yapılabilir. Bu kanallar arasında e-Devlet, bankaların internet ve mobil uygulamaları, Dijital Vergi Dairesi, PTT ve vergi daireleri yer alıyor. İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyen araç sahipleri, Dijital Vergi Dairesi ya da GİB Mobil Uygulaması üzerinden plaka, TC kimlik numarası veya tescil/sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek kolayca ödeme yapabilirler.

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı: Tarihi kaçırana ceza kapıda! MTV 2025 son gün ne zaman?

ÖDEMELERİ SON GÜNE BIRAKMAYIN

31 Temmuz son ödeme tarihi olarak biliniyor. Bu tarihin geçirilmesi durumunda, ödemeye aylık gecikme faizi eklenecek. Bu nedenle, araç sahiplerinin son

ödeme gününe bırakmadan işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.

İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, doğru adresi kullanmaktır. Kullanıcılar, "gib.gov.tr" adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bu, güvenli ödeme için oldukça önemlidir.

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı: Tarihi kaçırana ceza kapıda! MTV 2025 son gün ne zaman?

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Alternatif ödeme kanalları arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, mobil bankacılık, internet bankacılığı, banka hesapları ve yabancı bankaların kartları da bulunuyor. Ayrıca, PTT iş yerleri ve vergi daireleri de ödemeler için tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

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#Ekonomi
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