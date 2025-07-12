MTV ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı: Tarihi kaçırana ceza! MTV 2025 son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. 2025 yılı MTV ödemelerinde son tarih hızla yaklaşırken, ödeme planını yapmayan sürücüler için kritik uyarılar peş peşe geliyor. Peki, MTV 2025 son gün ne zaman? İşte detaylar…

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Araç sahipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da MTV borçlarını iki eşit taksit halinde ödüyor. Yılın ilk taksiti Ocak ayında yatırılmıştı. Şimdi ise gözler ikinci taksit ödemelerine çevrildi. Vergi mükellefleri, ikinci taksitlerini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödeyebilecek. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden, bankalar aracılığıyla ya da vergi dairelerinden yapılabiliyor.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

MTV 2. taksit ödemeleri, çeşitli dijital ve fiziki kanallar üzerinden yapılabilir. Bu kanallar arasında e-Devlet, bankaların internet ve mobil uygulamaları, Dijital Vergi Dairesi, PTT ve vergi daireleri yer alıyor. İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyen araç sahipleri, Dijital Vergi Dairesi ya da GİB Mobil Uygulaması üzerinden plaka, TC kimlik numarası veya tescil/sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek kolayca ödeme yapabilirler.

SON ÖDEME TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

31 Temmuz son ödeme tarihi olarak biliniyor. Bu tarihin kaçırılması durumunda, ödemeye aylık gecikme faizi eklenecek. Bu nedenle, araç sahiplerinin son ödeme gününe bırakmadan işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, doğru adresi kullanmak. Sürücüler, "gib.gov.tr" adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini yapabilirler.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Alternatif ödeme kanalları arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, mobil bankacılık, internet bankacılığı, banka hesapları ve yabancı bankaların kartları da bulunuyor. Ayrıca, PTT iş yerleri ve vergi daireleri de ödemeler için tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.