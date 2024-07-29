MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün geliyor! Kaçıranlara gecikme faizi ve haciz var

29 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:28

MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu! 2024 ödemeleri için son tarih yaklaşıyor

MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu! 2024 ödemeleri için son tarih yaklaşıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son gün geliyor. Ödemeler Temmuz'a kadar yapılacak. Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faiz cezası verilecek.

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ GELDİ

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi 1 Ocak'ta başlamıştı.

MTV'nin ikinci taksit ödemeleri de 1 Temmuz'da başladı. Süre 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılacak.

Aynı zamanda MTV'nin ikinci taksitinin 31 Temmuz'a kadar ödenmemesi halinde araç sahipleri aylık yüzde 4,5 gecikme faizi ödeyecek.

Araçların muayenesinin yapılabilmesi için MTV ve diğer vergi borçlarının ödenmiş olması gerekir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabilir.

Dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de MTV ödemesi gerçekleştirilebilir.

MTV ÖDEMESİNİ YAPMAZSAK NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmezse aracınızın muayenesi yapılamaz. MTV borcunun ödenmemesi, aracın trafiğe çıkmasına engel olur.

Araç trafiğe çıkarılamaz.