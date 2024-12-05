MTV indirim sinyali yeşile döndü! Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanacak mı?

05 Aralık 2024 14:27 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:29

MTV indirimi yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV oranında indirim ihtimali ile ilgili konuştu. 2025 yılı için zam oranı yüzde 43,93 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde tüm sürücülerin gözü çıkacak indirim kararında. Peki, MTV'de yüzde 43,93 artış düşürülecek mi? İşte o açıklama.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi​'ndeki yüzde 43,93 oranındaki artışı düşürme yetkisini kullanıp kullanmayacağı araç sürücüleri tarafından merak edilirken yetkili ağızdan kritik bir açıklama geldi. MTV​'de 2025 yılı zam oranı yüzde 43,93 oldu. Cumhurbaşkanı'nın bu oranda yüzde 80 kadar indirim​ yetkisi bulunuyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanacak mı? Cevdet Yılmaz cevap verdi.

MTV YÜZDE 43,93 ORANINDA ARTACAK

MTV 2025 zam oranı her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne bu yıl uygulanacak olan zam oranı 43,93 oldu. Vergi, harç ve cezalar 1 Ocak 2025'ten itibaren bu oranda zamlanacak. Yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi araç motor hacmi ve model yılına göre değişiyor.

MTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı yüzde 80'e kadar indirme yetkisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan​ yetkisini kullanmazsa MTV tutarları yüzde 43,93 oranında yükselecek. Yeniden Değerleme Oranı değişmezse yeni yıl ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 347 liradan 499,44 liraya, en yüksek MTV ise 160.285 liradan 230.698,2 liraya yükselecek.

Eğer yüzde 50 oranında indirim yapılırsa artış oranı yüzde 22'ye gerileyecek. İndirim yetkisi aralık ayı sonuna kadar kullanılabiliyor.

CEVDET YILMAZ'DAN MTV İNDİRİM AÇIKLAMASI

NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV indirimi hakkında şöyle konuştu;

"Kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan dezenflasyon politikasına destek boyutu var. Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz."